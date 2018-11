Η Eleanor Friedberger παρουσιάζει το καινούριο της άλμπουμ στο ΚΠΙΣΝ

Τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στις 20.30 η ταλαντούχα τραγουδίστρια Eleanor Friedberger έρχεται με το συγκρότημά της στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για να παρουσιάσει το τελευταίο της άλμπουμ με τίτλο Rebound, εμπνευσμένο από την Αθήνα, και τον ομώνυμο θρυλικό χώρο της Πλατείας Αμερικής.Όπως αναφέρει και η ίδια: «Το 2016, μετά από ένα μήνα στην Αθήνα, ρώτησα τη φίλη μου, την Ελληνίδα μουσικό Σtella ‘Ποιο είναι το ένα πράγμα που πρέπει να κάνω πριν φύγω;’. Κατόπιν ωρίμου σκέψεως, χαμογέλασε και μου είπε: ‘Πρέπει να πας στη Rebound. Είναι σαν ταξίδι στον χρόνο, σαν μια goth ντίσκο της δεκαετίας του ’80. Θα το λατρέψεις... αλλά είναι ανοικτά μόνο τα Σάββατα μετά τις τρεις τα ξημερώματα.’ Η Rebound αποδείχτηκε αποκάλυψη για να βρω τον ήχο και την ενέργεια για το τέταρτο άλμπουμ μου».Η Eleanor Friedberger μεγάλωσε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ και σπούδασε κινηματογράφο και αμερικανικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν. Το 2000 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και έφτιαξε μια μπάντα με τον αδερφό της Μάθιου, τους Fiery Furnaces. Ηχογράφησαν εννιά άλμπουμ και εμφανίστηκαν μαζί για τελευταία φορά το 2011 στη Βαρκελώνη. Την ίδια χρονιά ηχογράφησε το πρώτο της σόλο άλμπουμ με τίτλο Last Summer. Από τότε έχει κυκλοφορήσει άλλα τρία άλμπουμ και έχει περιοδεύσει εκτενώς στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Έχει συνεργαστεί με το Andy Warhol Museum στο πρότζεκτ «Exposed» παίζοντας ζωντανά μουσική για ακυκλοφόρητες ταινίες του Γουόρχολ και έχει εργαστεί ως μοντέλο σε διαφημιστικές εκστρατείες μεγάλων οίκων μόδας, όπως η Miu Miu.Στο Rebound, η Eleanor Friedberger δημιούργησε έναν λεπταίσθητο κόσμο, με μια ευχάριστη ελαφρότητα, με περισσότερα συνθεσάιζερ, πιο κινηματογραφικό και στοχαστικό σε σχέση με τα τρία προηγούμενα άλμπουμ της, διατηρώντας πάντα τα indie στοιχεία που την ανέδειξαν. Σε αντίθεση με το γαλήνιο ηχοτοπίο του New View, που ενορχήστρωσε και ηχογράφησε με την μπάντα της περιοδείας της το 2016, το Rebound το ηχογράφησε κυρίως μόνη της και με τον παραγωγό Clemens Knieper. Τα προγραμματισμένα τύμπανα, το συνθεσάιζερ juno, οι χαμηλόφωνες ρυθμικές κιθάρες και, βέβαια, η μελωδική φωνή της κυριαρχούν, ενώ οι επιρροές της ξεκινούν από τους Stereolab και τους Suicide και φτάνουν στη Λένα Πλάτωνος και τη Yellow Magic Orchestra.Στη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ θα βρίσκεται για πρώτη φορά μαζί της επί σκηνής ένα κουαρτέτο εγχόρδων που αποτελείται από τους:Κώστα Παναγιωτίδη, βιολί ΑΑργυρώ Σειρά, βιολί ΒAli Basegmezler, βιόλαΔημήτριο Τραυλό, βιολοντσέλοΗ συναυλία της Eleanor Friedberger καθώς και το σύνολο του προγραμματισμού του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή που θα ξεκινήσει την Τρίτη 20/11 στις 12.00 στο SNFCC.org.Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα SNFCC.org και στις σελίδες μας στα social media @SNFCC.Κριτικές για το άλμπουμ REBOUND★★★★★ -MOJO★★★★ -The Guardian★★★★ -Q★★★★ -Uncut★★★★ -DIY★★★★ -The Independent★★★★ -The Times«Ένας γοητευτικός ήχος που αυτές τις μέρες δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις.» -Associated Press"Μια δυναμική αλλαγή κατεύθυνσης." -MOJO"Υπέροχη διασκεδαστική electro pop" -The Guardian"Σκοτεινή, αναζωογονητική και ζωντανή" -The Independent 