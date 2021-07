Oι μεγάλοι νικητές των Lenovo RetailBusiness Awards 2021

Με την Πλαίσιο να αναδεικνύεται Retailer της Χρονιάς και τον Ιάκωβο Ανδρεανίδη, Πρόεδρο Διοίκησης της

Lidl

Ελλάς,

να τιμάται με τη διάκριση του Retail Manager, ολοκληρώθηκε η 19η Τελετή Απονομής των Lenovo RetailBusiness Awards 2021, από την

Direction

και το περιοδικό RETAILBUSINESS

Η μεγάλη γιορτή για το Ελληνικό Λιανικό Εμπόριο και την Βιομηχανία διοργανώθηκε φέτος τη Τρίτη 20 Ιουλίου στο Ble Azure στην παραλία Αλίμου με τη συνεργασία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Όπως κάθε χρόνο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στην ξεχωριστή αυτή βραδιά, που πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τα υγειονομικά πρωτόκολλά και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοση της Covid-19, παρευρέθηκαν στελέχη από την αγορά του Λιανεμπορίου, της Βιομηχανίας και της Επικοινωνίας, καθώς και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού κόσμου.

Οι μεγάλοι νικητές των Lenovo RetailBusiness Awards 2021

Με μια 100% ασφαλή εκδήλωση τα Lenovo RetailBusiness Awards 2021 κατόρθωσαν για 19η συνεχή διοργάνωση να αποδειχθούν πιστά στο ραντεβού τους με την αγορά του Λιανεμπορίου και της Βιομηχανίας και να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τα στελέχη και τις επιχειρήσεις, που οδηγούν τον κλάδο όλο και πιο μπροστά. Μια χρονιά πριν το ορόσημο της επετείου των 20 διοργανώσεων που θα εορταστεί το 2022, ο σημαντικότερος και πιο καταξιωμένος Θεσμός για τον χώρο του Ελληνικού Λιανεμπορίου και της Βιομηχανίας έφερε ξανά στο προσκήνιο τις Αξίες και τους Άριστους του χώρου.

Σημειώνεται πως οι νικητές, για ακόμη μια χρονιά, αναδείχθηκαν μετά την αξιολόγηση και την ψηφοφορία ευρύτατης επιτροπής αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των 24 σημαντικότερων θεσμικών φορέων, ινστιτούτων και επιμελητηρίων της ελληνικής αγοράς, επικεφαλής 4 εταιρειών έρευνας και ομάδα αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών. Η Deloitte Ελλάδος αποτέλεσε τον Ελεγκτικό Φορέα, διασφαλίζοντας πως η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία, για ακόμα μία χρονιά.

Στις εταιρείες που απέσπασαν διάκριση στα Lenovo RetailBusiness Awards 2021 συμπεριλαμβάνονται οι 3 Άλφα, 362 Grocery, ΑΒ Βασιλόπουλος, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Βενέτης, Γερμανός, Γιώτης, Coffee Island, Cosmote, Δωδώνη, ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, e-fresh, Everest, Frank & Fame, Goody's Burger House, ΙΚΕΑ, Μασούτης, Λούξ- Μαρλαφέκας, Magiq Doorz, ΜΕΓΑ, Metro-My Market, Μπάρμπα Στάθης, Ogilvy, Pizza Fan, Πλαίσιο Computers, Public-MediaMarkt, Septona, Volton, Watt+Volt και Χρυσή Ζύμη.

Προμηθευτές της Χρονιάς, βάσει της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, για 12 συνεχή χρονιά, αποκλειστικά για το περιοδικό RetailBusiness και την Direction Business Network από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών The Hellenic Research House, αναδείχθηκαν οι ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas (Non Food), Ε.Ι. Παπαδόπουλος (Food & Drink), Β/S/H (Λευκές - Μαύρες Συσκευές) και HP (Τεχνολογία).

Επιπλέον, Τιμητικά Βραβεία δόθηκαν στην αλυσίδα Γαλαξίας-Πέντε AE για την συμπλήρωση 50 ετών επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά καθώς και στον Όμιλο Σαράντη για τη συνεχόμενη και δυναμική πορεία ανάπτυξης που καταγράφει και την διαρκή ενίσχυση της παρουσίας του στις κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους νικητές όλων των βραβείων στο www.retailawards.gr

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο εκδότης της Direction και οικοδεσπότης της βραδιάς, Βαγγέλης Παπαλιός, συνεχάρη όλους τους νικητές και τους συμμετέχοντες, ενώ ανέφερε πως ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες της επόμενης επετειακής διοργάνωσης εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως η Τελετή Απονομής του 2022 θα πραγματοποιηθεί σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από την πανδημία και σε μια μεταμορφωμένη όσον αφορά την οικονομία της, Ελλάδα. «Θα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή που θα μας συνδέσει με το παρελθόν αλλά ταυτόχρονα θα αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τον θεσμό, την αγορά και την οικονομία» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την μεριά του ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης, Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς όταν παρέλαβε την διάκριση του Retail Manager από τον Παναγιώτη Μακρυνιώτη, General Manager Eλλάδας & Κύπρου για την Lenovo, η οποία υπήρξε Χορηγός Τίτλου της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχή χρονιά, αφού ευχαρίστησε τους ανθρώπους της αλυσίδας και στάθηκε στις ιδιαιτερότητες της τελευταίας χρονιάς ευχήθηκε «όλοι μαζί το αργότερο μέσα στο 2022, με μεγάλη δύναμη να συνεχίσουμε στο δρόμο για ένα καλύτερο αύριο».

Ο Κώστας Γεράρδος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers που παρέλαβε την κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης σημείωσε πως «επιβραβεύεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τα πολύ καλά αποτελέσματα του 2020 αλλά κυρίως επικυρώνεται και επιβραβεύεται μια σειρά πολύ μεγάλων αποφάσεων που πήραμε εδώ και 10-12 χρόνια με την ομάδα του ΠΛΑΙΣΙΟΥ».

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν για ακόμη μια χρονιά οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Καμπουράκης και Δώρα Παντέλη, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, o οποίος στον χαιρετισμό του υπογράμμισε την εγκυρότητα του θεσμού και τη σημασία του για το ελληνικό επιχειρείν. «Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τις βραβευθείσες εταιρίες, οι οποίες εν μέσω πανδημίας κατάφεραν να κρατήσουν ψηλά την αποτελεσματικότητά τους, τις πωλήσεις τους και την προσφερόμενη ποιότητα για τους καταναλωτές τους και να παροτρύνω και άλλες επιχειρήσεις στο μέλλον να ακολουθήσουν το καλό τους παράδειγμα» ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Χορηγός Τίτλου της 19ης διοργάνωσης των RetailBusiness Awards ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Lenovo. Η ΑΒ Βασιλόπουλος υπήρξε Χορηγός της Κατηγορίας «Προμηθευτής της Χρονιάς Food & Drink- Non Food», ενώ η Phaistos Networks της κατηγορίας «e-retailer». Επίσης, τη διοργάνωση υποστήριξαν οι ΟΠΑΠ, Σαράντης, Σκλαβενίτης, West, OK! Anytime Markets, MΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής (Χορηγοί), Έζα—Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, Αsterias Creative Design, Θεόνη, Sound & Visual K. Παπαθανασίου, Οgilvy, We for Media, Imagepro, Vision, happy people team, Evin Intzoglou, Ελληνικά Κελλάρια Οίνων (Official Partners), Pressious Arvanitidis (εκτυπώσεις), Polichromo (ψηφιακές εκτυπώσεις), Μass Courier (διανομές) και Deloitte (ελεγκτικός φορέας).

*Η Τελετή Απονομής είναι διαθέσιμη για να την παρακολουθήσει κανείς στο https://www.youtube.com/watch?v=hZ3a0zADlCg