Η Nalyssa Green LIVE από τα Νότια Μονοπάτια του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Με τη Nalyssa Green συνεχίζεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 20.30 η διαδικτυακή σειρά συναυλιών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) #snfccAtHome: music.Λίγο πριν τη δύση του ηλίου, ζωντανά από τα Νότια Μονοπάτια του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, η ταλαντούχα συνθέτης, τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Nalyssa Green θα παρουσιάσει μια συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για το διαδικτυακό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ: τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας της, πρόσφατες δημιουργίες της, αλλά και κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο της. Με τη χαρακτηριστική ατμοσφαιρική φωνή της θα τα ερμηνεύσει κυρίως σόλο, με τη συνοδεία πιάνου ή κιθάρας. Σε ένα μέρος του προγράμματος, θα τη συνοδεύσουν η Δεσποινίς Τρίχρωμη και η Κατερίνα Παπαχρήστου (Tango with Lions) για να μας παρασύρουν σε ένα διαφορετικό ηχητικό περιβάλλον με βάση τα συνθεσάιζερ και τις τριφωνίες.Η σειρά #snfccAtHome: music, στην οποία αγαπημένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν συναυλίες σε ζωντανή αναμετάδοση από εμβληματικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, χωρίς την παρουσία κοινού και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έχει φιλοξενήσει μέχρι τώρα με μεγάλη επιτυχία συναυλίες της Δήμητρας Γαλάνη, της Νατάσσας Μποφίλιου, του Αλκίνοου Ιωαννίδη, του Παύλου Παυλίδη, της Σαβίνας Γιαννάτου, του Δημήτρη Καμαρωτού, των Katerine Duska & Leon of Athens, του Σταύρου Λάντσια και του Theodore.Η σειρά #snfccAtHome: music, όπως και όλο το ψηφιακό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά προγραμματισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Αυτοδίδακτη σε πλήκτρα, κιθάρα, ακορντεόν και θέρεμιν, η Nalyssa Green είναι ενεργή στην εγχώρια indie μουσική σκηνή από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Έχει ήδη τρία προσωπικά άλμπουμ στο ενεργητικό της, τα Barock (2010), The Seed (2012) και, το πρώτο ελληνόφωνο, Μπλουμ (2018). Από το 2014 ασχολείται και με τη σύνθεση πρωτότυπης μουσικής για θεατρικές παραστάσεις. Σε μια ευρεία γκάμα pop αισθητικής, η μουσική της ταυτότητα χαρακτηρίζεται από ατμοσφαιρικά φωνητικά με έντονα ηλεκτρονικά στοιχεία.Συντελεστές:Nalyssa Green: φωνή, κιθάρα, πιάνοΔεσποινίς Τρίχρωμη: πλήκτρα, φωνήΚατερίνα Παπαχρήστου: μπάσο, πλήκτρα, φωνήΠαρακολουθήστε τη συναυλία live στο snfcc.org/nalyssa, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC την Παρασκευή 12/06 στις 20.30.Η σειρά #snfccAtHome: music πραγματοποιείται με τα μεγαλύτερα δυνατά μέτρα ασφαλείας, έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την υγεία των συνεργατών και των εργαζομένων του ΚΠΙΣΝ.Περισσότερες πληροφορίες για όλο το πρόγραμμα του #snfccAtHome μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας SNFCC.org και στις σελίδες μας στα social media @SNFCC.