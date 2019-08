O Τάσος Γαιτάνης αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Ο πρώην γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Ο κ. Γαϊτάνης γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και κατάγεται απο τη Μάνη.Είναι Διδάκτορας (PhD) Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου των Πατρών με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Development of stopping rules for MLEM and OSEM algorithms used in PET image reconstruction”. Παράλληλα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στην Ιατρική Φυσική από το University of Surrey της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ οι προπτυχιακές του σπουδές ήταν στη Βιοϊατρική Τεχνολογία στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).Απο το 2003 εργάζεται στο Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Αρχικά είχε την ευθύνη του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με σκοπό την αγορά εξοπλισμού και τη διαχείρισή του. Απο το 2014 εκλέχτηκε στη θέση του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με αντικείμενο την ανάπτυξη της υποδομής και λειτουργίας προκλινικής απεικόνισης PET/CT.Παράλληλα με τα παραπάνω καθήκοντα, κατέχει απο το 2006 τη θέση του υπευθύνου ποιότητας του εργαστηρίου Φαρμακολογίας του ΙΙΒΕΑΑ για το σύστημα ποιότητας ISO 17025:2005. Αντικείμενο αυτής της δραστηριότητας είναι η διενέργεια κλινικών μελετών σε φάρμακα.Ο Τάσος Γαϊτάνης έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (h-index = 7), αλλά και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. O Tάσος Γαϊτάνης είναι κριτής της Ε.Ε. για το πρόγραμμα Horizon 2020, ενώ είναι reviewer σε διάφορα επιστημονικά journals (Physics in Medicine and Biology, Computerized Medical Imaging, κα). Παράλληλα διδάσκει σε τρία μεταπτυχιακά προγράμματα (Πανεπιστήμιο Πατρών, Αθήνας και Δυτικής Αττικής), ενώ συμμετέχει στην εκπόνηση διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών.Ταυτόχρονα με την επιστημονική και επαγγελματική του πορεία ασχολείται με τα κοινά. Το 2006 εκλεχτηκε δημοτικός σύμβουλος Καλλιθέας όπου επανεκλέχθηκε στις εκλογές του 2010 και 2014.Το Σεπτέμβριο του 2014 ύστερα απο πρόταση του Δημάρχου και των μελών της πλειοψηφίας του Δήμου Καλλιθέας, εκλέχτηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.Το 2015, στις εσωκομματικές εκλογές για την εκλογή νέου προέδρου της ΝΔ ορίστηκε απο τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ως εκπρόσωπός του στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε) που ήταν αρμόδια για τη διενέργεια των εκλογών.Τον Ιανουάριο του 2016, με απόφαση του Προέδρου της ΝΔ κ. Κ. Μητσοτάκη, ορίστηκε Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ, όπου έχει αναπτύξει έντονη δράση με σειρά εκδηλώσεων, συγγραφή άρθρων και εμφανίσεων στα ΜΜΕ σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του.Είναι έγγαμος και έχει δύο κόρες.aftodioikisi.gr