Park Your Cinema Θερινό σινεμά στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ για τέταρτο συνεχόμενο καλοκαίρι

Για τέταρτο συνεχόμενο καλοκαίρι, το Park Your Cinema, η σειρά υπαίθριων προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παρουσιάζει διαχρονικές ταινίες, τις οποίες το κοινό είτε θα ανακαλύψει για πρώτη φορά είτε θα έχει την ευκαιρία να ξαναδεί. Έργα που γέννησαν αναμνήσεις και δεν σταμάτησαν να αγαπιούνται στο πέρασμα του χρόνου, θυμίζοντάς μας πόσο μαγικός είναι ο κινηματογράφος.Ιδανική αρχή για φέτος, δύο μυθικά φιλμ που γιορτάζουν επετείους… σε αριθμό δεκαετιών! Τα 80 χρόνια από την πρεμιέρα του Μάγου του Οζ και τα 60 χρόνια από την πρώτη προβολή της animated Ωραίας Κοιμωμένης μοιράζονται έναν κοινό τόπο προέλευσης, τον κόσμο του παραμυθιού, και συγκινούν εξίσου παιδιά και ενήλικες.Το πρόγραμμα ταινιών του Park Your Cinema επιμελείται ο κριτικός κινηματογράφου Ηλίας Φραγκούλης.Όλες οι ταινίες προβάλλονται στις 21:00 στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προτείνεται οι θεατές να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό και ψάθα ή κάποιο ύφασμα για το έδαφος.Ακολουθεί το πρόγραμμα αναλυτικά:Ωραία Κοιμωμένη / Sleeping Beauty (1959)Σάββατο 25 Μαΐου στις 21.00, ΞέφωτοΗ κακιά μάγισσα Μαλέφισεντ καταριέται την πριγκίπισσα Ορόρα την ημέρα της βάπτισής της. Τα ξόρκια θα μπορέσει να «σπάσει» μονάχα ο ερχομός ενός πρίγκιπα, όμως κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο. Η 16η ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της Disney αποτελεί μεταφορά του κλασικού παραμυθιού του Γάλλου Charles Perrault. Ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός του σκίτσου (ειδικά στα φόντα) μάλλον ξεπερνούσε αυτό που μπορούσε να αποδεχτεί το κοινό της εποχής και το φιλμ υπήρξε εισπρακτική αποτυχία, υποχρεώνοντας το studio να σταματήσει τις παραγωγές πουβασίζονταν σε παραμύθια (το επόμενο ήταν η Μικρή Γοργόνα, το 1989!). Η μουσική περιλαμβάνει κυρίως διασκευές και εναλλακτικά arrangements από τις συνθέσεις του Pyotr Ilyich Tchaikovsky για το ομώνυμο μπαλέτο, δηλαδή ακόμη μια τολμηρή ποιοτική επιλογή του πρωτοπόρου Walt Disney.Σκηνοθεσία: Clyde GeronimiΗ ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.Ο Μάγος του Οζ / The Wizard of Oz (1939)Κυριακή 26 Μαΐου στις 21.00, ΞέφωτοΗ Ντόροθι νομίζει πως δεν βρίσκεται πια στο Κάνσας, ύστερα από το χτύπημα ενός τρομερού τυφώνα που… πήρε και σήκωσε τη φάρμα της οικογένειάς της. Θα βρει την ευτυχία «πέρα από το ουράνιο τόξο», ακολουθώντας τον κίτρινο, τούβλινο δρόμο πουοδηγεί στο παλάτι του Μάγου του Οζ; Βασισμένη στο παραμύθι του L. Frank Baum The Wonderful Wizard of Oz (1900), η αξιαγάπητη αυτή ταινία υπήρξε η ακριβότερη παραγωγή εκείνης της περιόδου για το studio της MGM, το οποίο σχεδόν ισοφάρισε το κόστος της μόλις το 1949! Δίκαια θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία φιλμ της 7ης Τέχνης και σύμφωνα με την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου είναι αυτή που έχουν παρακολουθήσει οι περισσότεροι άνθρωποι στην ιστορία του κινηματογράφου. Τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερης μουσικής και τραγουδιού (για το «Over the Rainbow»,φυσικά), ενώ χάρη στην άρνηση του studio της FOX να επιτρέψει στην Shirley Temple να πρωταγωνιστήσει, είδαμε την Judy Garland να ερμηνεύει την Ντόροθι. Τα γυρίσματα ολοκλήρωσε ο King Vidor (ουσιαστικά τις σκηνές σε σέπια, στο «ρεαλιστικό» σύμπαν του Κάνσας), καθώς ο Victor Fleming έπρεπε να «μετακομίσει» στην καρέκλα του σκηνοθέτη του Όσα Παίρνει ο Άνεμος. Ο Μάγος του Οζ ήταν ένα από τα πρώτα 25 φιλμ τα οποία μπήκαν στη λίστα του Εθνικού Μητρώου Ταινιών των ΗΠΑ με σκοπό να διασωθούν ως μέρος της αμερικανικής πολιτιστικής κληρονομιάς.Σκηνοθεσία: Victor FlemingΗ ταινία θα προβληθεί με ελληνικούς υπότιτλους.Σε όλες τις προβολές του Park Your Cinema η είσοδος είναι ελεύθερη.Το πρόγραμμα Park Your Cinema, καθώς και η πλειονότητα των εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).