Music Escapades: Prins Obi & The Dream Warriors

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο πλήρης εξοπλισμός του ΚΠΙΣΝ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ. Τον Φεβρουάριο 2017, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του το ΙΣΝ παρέδωσε το ΚΠΙΣΝ στην Ελληνική Πολιτεία, τον νόμιμο ιδιοκτήτη του έργου. Παράλληλα, το ΙΣΝ ανακοίνωσε τη δέσμευσή του να συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα το ΚΠΙΣΝ για τα επόμενα πέντε χρόνια, με δωρεές ύψους έως €50 εκατομμυρίων για τη διοργάνωση δωρεάν εκδηλώσεων και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.





Το Σάββατο 18 Μαΐου στις 21:00 η μουσική ενότητα Music Escapades, που αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική εναλλακτική μουσική σκηνή, επιστρέφει στα Πανοραμικά Σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και παρουσιάζει τους Prins Obi & The Dream Warriors και το ομώνυμο άλμπουμ τους.Οι Dream Warriors συνοδεύουν τον Prins Obi σε ένα ταξίδι εσωτερικό, με έντονη εκφραστική δύναμη και μια οπτικοακουστική ψυχεδελική ατμόσφαιρα επί σκηνής. Το αισθαντικό ηχόχρωμα, η χαρακτηριστική παρουσία των μουσικών οργάνων, οι εκφράσεις και οι κινήσεις των μουσικών, ο υποβλητικός φωτισμός και η ιδιαίτερη αισθητική προσέγγισή τους, όπως εκφράζεται μέσα από τα κοστούμια στις live εμφανίσεις τους, είναι στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα της μπάντας. Μιας μπάντας που με το δυνατό προσωπικό της στυλ μας ταξιδεύει σε μουσικές που μοιάζουν να είναι από άλλη εποχή, σε ένα στυλ ρετρό που ταυτόχρονα έχει μεταμοντέρνα και σημερινά στοιχεία.Το άλμπουμ Prins Obi & The Dream Warriors, που ηχογραφήθηκε το 2018 και θα παρουσιαστεί στη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ, αποτελεί το ντεμπούτο του αθηναϊκού underground supergroup και την τρίτη ολοκληρωμένη δουλειά του Prins Obi μετά το The Age of Tourlou.Συντελεστές:Georgios Dimakis (Prins Obi),Sergios Voudris, Pantelis Karasevdas, Kwstas Red Hood, Chris Bkrs και Christina KozirakiΗ είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη.