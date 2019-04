Τρέχει για νέο ρεκόρ το No Finish Line Athens

Hταν λίγο μετά τις επτά το απόγευμα της Τετάρτης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όταν δόθηκε το σήμα για την εκκίνηση του 3ου No Finish Line Athens, με χιλιάδες δρομείς να αψηφούν τον άστατο καιρό και το κρύο, για να κάνουν χιλιόμετρα για την Ένωση Μαζί για το Παιδί.Ήδη η μεγάλη συμμετοχή των 12.000 δρομέων που έκαναν sold out στον αγώνα, αλλά και η διάθεση που δείχνουν από τις πρώτες ώρες, φανερώνουν ότι θα ξεπεραστεί ως την Κυριακή το μεσημέρι, το ποσό των 47.647,5 ευρώ που είχε συγκεντρωθεί στην περσινή διοργάνωση.Την εκκίνηση του No Finish Line έδωσε η εκπρόσωπος του ΝFL International Σοφία Κέδε και μαζί της ήταν η Πρόεδρος της Ενωσης Μαζί για το Παιδί Αλέξανδρα Μαρτίνου. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε όλοι εδώ για να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια για το Μαζί για το Παιδί και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, τους χορηγούς, τους εθελοντές και τους διοργανωτές. Είναι ένας αγώνας μοναδικός που δεν έχει σχέση ούτε η αφετηρία, ούτε ο τερματισμός. Σημασία έχει η διαδρομή, δηλαδή πόσα χιλιόμετρα κάνουμε και μετατρέπονται σε χρήματα για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Τα χρήματα αυτά θα πάνε σε απομακρυσμένες περιοχές, για σχολεία, νοσοκομεία και ιδρύματα που έχουν ανάγκη».Την εκδήλωση πριν από την εκκίνηση παρουσίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης που υποσχέθηκε ότι θα τρέξει 42 χιλιόμετρα, όσο ένας μαραθώνιος αγώνας. «Θέλω να πάμε σε τριψήφιο αριθμό χιλιομέτρων, να ξεπεράσουμε τις 100.000 ώστε να πάνε περισσότερα χρήματα στο Μαζί για το Παιδί», είπε ο δημοφιλής παρουσιαστής, σεναριογράφος και ηθοποιός.«Χαίρομαι πάρα πολύ που η αγάπη μας ενώνει για τρίτη χρονιά. Η αγάπη για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, η αγάπη για να κάνουμε τα παιδιά να χαμογελάσουν», πρόσθεσε η Δούκισσα Νομικού που είναι πρέσβειρα της Ενωσης Μαζί για το Παιδί.Ο Διευθυντής Bancassurance, Marketing, Διαφήμισης & Λοιπών Συνεργασιών, της Εθνικής Ασφαλιστικής που είναι Μεγάλος Χορηγός, ο κ. Γιάννης Σηφάκης είπε: «Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε εδώ για Τρίτη φορά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες και είμαι σίγουρος ότι και πάλι θα κάνουμε πολλά χιλιόμετρα για να βοηθήσουμε τα παιδιά που έχουν ανάγκη».Πολλοί ήταν και οι εκπρόσωποι του άλλου μεγάλου χορηγού, της Mastercard, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον κόσμο και τον κάλεσαν να μεγαλώσει την προσφορά του, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό γίνεται μέσα από το διαδραστικό digital donation kiosk, το οποίο δίνει τη δυνατότητα με ένα απλό πέρασμα της ανέπαφης κάρτας στο σημείο που θα υποδεικνύεται, να προσφέρει 1€ στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί».Το No Finish Line της Αθήνας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Απριλίου στις 13:00 και τα έσοδα από τα χιλιόμετρα θα πάνε στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί», ανάλογα με τα χιλιόμετρα που θα καλύψουν.Μεγάλοι Χορηγοί του No Finish Line Athens είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Εθνική Ασφαλιστική και για πρώτη φορά η Mastercard, δύο κορυφαίοι οργανισμοί που δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά που έχουν ανάγκη!Επίσημοι χορηγοί είναι ο Nescafé Frappé, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και η τράπεζα HSBC. Eπίσημοι πάροχοι είναι τα ζυμαρικά Barilla, η εταιρεία παγωτών Froneri, η Βίκος Cola και η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία Toyota.Mεγάλοι υποστηρικτές του No Finish Line Athens είναι και φέτος η εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής Ηerbalife Nutrition, τa φυσικά καλλυντικά Bee Cera, η εταιρεία αθλητικών ειδών Saucony, η μπύρα Fix Άνεϋ και η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου.Επίσημοι Υποστηρικτές είναι το ξενοδοχείο Athens Marriot, o όμιλος Ιατρικό Αθηνών, η φαρμακευτική εταιρεία Uni-Pharma/InterMed, η διεθνείς αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου Lidl και Praktiker, η εκτυπωτική βιομηχανία Χαϊδεμένος και το Μπεγνής catering. To Νο Finish Line στηρίζει και ο Δήμος Καλλιθέας.Για επικοινωνία με την διοργάνωση μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο info@nflathens.com.