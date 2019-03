Ο Maραθώνιος του No Finish Line Athens

Στο πλαίσιο του Νο Finish Line Athens, που θα γίνει για τρίτη συνεχόμενη φορά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 10 ως τις 14 Απριλίου, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μαραθώνιος αγώνας.O Nescafé Frappé Marathon θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Απριλίου και με ώρα έναρξης 19:00 στο Κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα είναι ο πρώτος νυχτερινός μαραθώνιος αγώνας δρόμου 42,195μ. στην Ελλάδα.Για λόγους ασφαλείας ορίστηκε ως ανώτατο όριο τα 300 άτομα και θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές που γίνονται στην ιστοσελίδα nflathens.com. Δικαίωμα συμμετοχής στο νυχτερινό μαραθώνιο έχουν μόνο όσοι είναι 16 ετών και άνω την ημέρα του αγώνα, ενώ έγκυρες συμμετοχές θα θεωρηθούν μόνο όσες έχουν εξοφληθεί έως την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 ή οι πρώτες 300 συμμετοχές σε περίπτωση που καλυφθούν όλες οι θέσεις πριν την καταληκτική ημερομηνία.Θα υπάρξει γενική κατάταξη με ειδικά έπαθλα για τους τρείς πρώτους νικητές στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών, καθώς επίσης και στις ειδικές κατατάξεις και απονομές επάθλων στους πρώτους άνδρες και γυναίκες των ακόλουθων κατηγοριών: -45 ετών, +45 ετών.«Ο Nescafé Frappé με μεγάλη χαρά και τιμή στηρίζει φέτος, ως επίσημος χορηγός, τον 3ο φιλανθρωπικό αγώνα No Finish Line, και χαρίζει το όνομά του στον Κλασικό Μαραθώνιο, "Nescafé Frappé Marathon Race"! Ο αγαπημένος καφές Nescafé Frappé θα είναι παρών στη διοργάνωση προσφέροντας ροφήματα στους δρομείς, ώστε να τους τονώνει και να τους χαρίζει δύναμη, για να συνεχίσουν! Διαδρομή χωρίς τερματισμό, απόλαυση χωρίς τέλος!»Επίσης, έναν ακόμα δυνατό σύμμαχο θα έχει το No Finish Line, στην προσπάθεια να συνεισφέρει στην Ενωση Μαζί για το Παιδί. Ο Δήμος Καλλιθέας θα στηρίξει εμπράκτως τον κορυφαίο φιλανθρωπικό αγώνα του κόσμου, που γίνεται άλλωστε στα όρια του.Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για όλους τους αγώνες του Νο Finish Line Athens συνεχίζονται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.nflathens.comΤο No Finish Line της Αθήνας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα αρχίσει την Τετάρτη 10 Απριλίου στις 19:00 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 14 Απριλίου στις 13:00 και μέσα σε αυτό το διάστημα στον 90ωρο ατομικό Φιλανθρωπικό Αγώνα οι συμμετέχοντες πληρώνοντας 7 ευρώ, μπορούν να περπατήσουν ή να τρέξουν ότι ώρα θέλουν, όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλουν, για όσες φορές και ημέρες θέλουν, με όποιο τρόπο και ρυθμό θέλουν και για όση διάρκεια θέλουν, μέσα στην κυκλική διαδρομή 1000μ. γύρω από το Κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να προσφέρουν χρήματα καταγράφοντας χιλιόμετρα.Μεγάλοι Χορηγοί του No Finish Line Athens είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Εθνική Ασφαλιστική και για πρώτη φορά η Mastercard, δύο κορυφαίοι οργανισμοί που δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά που έχουν ανάγκη!Επίσημοι χορηγοί είναι ο Nescafé Frappé, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και η τράπεζα HSBC. Eπίσημοι πάροχοι είναι η εταιρεία παγωτών Froneri, τα ζυμαρικά Barilla, η Βίκος Cola και η εταιρεία αθλητικών ειδών Saucony. Eπίσημοι υποστηρικτές είναι η εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής Ηerbalife Nutrition, τα φυσικά καλλυντικά Bee Cera, o Oμιλος Ιατρικού Αθηνών, η μπύρα Fix Aνευ και τα μπισκότα Παπαδοπούλου.Επίσημοι Υποστηρικτές είναι το ξενοδοχείο Marriot Athens, η φαρμακευτική εταιρεία UNI-PHARMA/InterMed, η διεθνής αλυσίδα καταστημάτων λιανεμπορίου Lidl, το catering Δειπνοσοφιστήριον και η εκτυπωτική βιομηχανία Χαϊδεμένος.Πρεσβευτές του No Finish Line της Αθήνας είναι για μία ακόμη χρονιά οι Ολυμπιονίκες Κατερίνα Στεφανίδη, Νικόλας Κακλαμανάκης καθώς και ο ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης.