Στις 26 Μαρτίου λήγουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές του No Finish Line Athens

Η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των ηλεκτρονικών εγγραφών του No Finish Line έχει ξεκινήσει, καθώς τα μεσάνυχτα της 26ης Μαρτίου ολοκληρώνεται η δυνατότητα συμμετοχής ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.nflathens.com.Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει έως αυτή την ημέρα, να δηλώσουν σε ποιον αγώνα του No Finish Line θέλουν να πάρουν μέρος, μεταξύ του 90ωρου αγώνα, του 24ωρου υπερμαραθώνιου Βίκος Ultra Race, του μαραθώνιου αγώνα Nescafé Frappé Marathon και του οικογενειακού αγώνα μίας ώρας HSBC Family Race.Το Νο Finish Line Athens, θα γίνει για τρίτη συνεχόμενη φορά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 10 ως τις 14 Απριλίου και ο οικογενειακός αγώνας μίας ώρας HSBC Family Race, που θα γίνει για πρώτη φορά, θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Απριλίου με ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 12:00 και φυσικά είναι ανοιχτός για όλες τις οικογένειες.Ο κ. Στέλιος Πιρπινιάς, επικεφαλή του τομέα Retail Banking & Wealth Management και Marketing της HSBC, τόνισε: «Η συνεργασία μας με το No Finish Line ξεκίνησε το 2017, όταν συμμετείχαμε για πρώτη φορά με ομάδα δρομέων αποτελούμενη από υπαλλήλους και μέλη των οικογενειών τους. Διαπιστώσαμε ότι οι εργαζόμενοί μας «αγκάλιασαν» αυτή την οργάνωση γιατί επιτρέπει σε ολόκληρη την οικογένεια να αγωνιστεί μαζί για έναν καλό σκοπό. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να στηρίξουμε ακόμα πιο δυναμικά φέτος το No Finish Line εγκαινιάζοντας ως χορηγοί πλέον το HSBC Family Race, καθώς στην HSBC θεωρούμε ότι η κουλτούρα της κοινωνικής προσφοράς και της άθλησης ξεκινάει από την οικογένεια».Το No Finish Line της Αθήνας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα αρχίσει την Τετάρτη 10 Απριλίου στις 19:00 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Απριλίου στις 13:00.Μέσα σε αυτό το διάστημα οι συμμετέχοντες μπορούν να περπατήσουν ή να τρέξουν ότι ώρα θέλουν, όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλουν, για όσες φορές και ημέρες θέλουν, με όποιο τρόπο και ρυθμό θέλουν και για όση διάρκεια θέλουν, μέσα στην κυκλική διαδρομή 1000μ. γύρω από το Κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να προσφέρουν χρήματα στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί», ανάλογα με τα χιλιόμετρα που θα καλύψουν.Μεγάλοι Χορηγοί του No Finish Line Athens είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Εθνική Ασφαλιστική και για πρώτη φορά η Mastercard, δύο κορυφαίοι οργανισμοί που δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά που έχουν ανάγκη!Επίσημοι χορηγοί είναι ο Nescafé Frappé, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και η τράπεζα HSBC. Eπίσημοι πάροχοι είναι η εταιρεία παγωτών Froneri, τα ζυμαρικά Barilla, η Βίκος Cola και η εταιρεία αθλητικών ειδών Saucony. Eπίσημοι υποστηρικτές είναι η εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής Ηerbalife Nutrition, τα φυσικά καλλυντικά Bee Cera, o Oμιλος Ιατρικού Αθηνών, η μπύρα Fix Aνευ και τα μπισκότα Παπαδοπούλου.Επίσημοι Υποστηρικτές είναι το ξενοδοχείο Marriot Athens, η φαρμακευτική εταιρεία UNI-PHARMA/InterMed, η διεθνής αλυσίδα καταστημάτων λιανεμπορίου Lidl, το catering Δειπνοσοφιστήριον και η εκτυπωτική βιομηχανία Χαϊδεμένος.Για επικοινωνία με την διοργάνωση μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο info@nflathens.com Για πληροφορίες στο www.nflathens.com και στο www.facebook.com/NoFinishLineAthens