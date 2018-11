Σειρά συναυλιών COSMOS I Solisti Veneti στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Μια συναυλία της φημισμένης ορχήστρας στη μνήμη του μαέστρου Claudio ScimoneΣυμμετέχει η κοντράλτο Μαρίτα ΠαπαρίζουΤην Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στις 20.30 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υποδέχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τους Σολίστες της Βενετίας (I Solisti Veneti), την πιο φημισμένη Ορχήστρα Δωματίου της Ιταλίας.Η ορχήστρα ιδρύθηκε στην Πάδοβα το 1959 από τον Claudio Scimone, μαθητή του Δημήτρη Μητρόπουλου. Ο Claudio Scimone παρέμεινε Διευθυντής της μέχρι τον θάνατο του τον Σεπτέμβριο του 2018. Κάτω από την καθοδήγηση του, η ορχήστρα γρήγορα αναγνωρίστηκε διεθνώς από κοινό και κριτικούς και έγινε γνωστή κυρίως για την ιταλική μπαρόκ μουσική, ερμηνεύοντας και ηχογραφώντας πολλά έργα των Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni, Francesco Geminiani, Benedetto Marcello και Giuseppe Tartini.Μέχρι σήμερα οι Σολίστες της Βενετίας έχουν δώσει περισσότερα από 6.000 κοντσέρτα σε πάνω από 90 χώρες, έχουν λάβει μέρος στα σπουδαιότερα φεστιβάλ κλασικής μουσικής, έχουν ηχογραφήσει περισσότερα από 350 LP, CD και DVD, έχουν τιμηθεί με δεκάδες βραβεία (συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Grammy και του βραβείου «Una Vita per la Musica» για το σύνολο της καλλιτεχνικής τους προσφοράς) και έχουν συνεργαστεί με μερικούς από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές και σολίστες της εποχής μας, όπως οι Placido Domingo, Andrea Bocelli, José Carreras, June Anderson, Marilyn Horne, Ruggero Raimondi, Samuel Ramey, Lucio Dalla και Massimo Ranieri.Η συναυλία που θα δώσουν οι Σολίστες της Βενετίας στο ΚΠΙΣΝ είναι αφιερωμένη στον ιδρυτή και, για περισσότερο από μισό αιώνα, αρχιμουσικό τους, Claudio Scimone που απεβίωσε πρόσφατα. Μαζί τους θα είναι η διακεκριμένη Ελληνίδα κοντράλτο Μαρίτα Παπαρίζου που θα ερμηνεύσει με μοναδικό τρόπο άριες από όπερες του Βιβάλντι.Η Μαρίτα Παπαρίζου έχει συνεργαστεί με τους Σολίστες της Βενετίας, πραγματοποιώντας διάφορες συναυλίες ανά την Ευρώπη, καθώς και στον βραβευμένο προσωπικό της δίσκο Vivaldi Ma non Solo.Το πρόγραμμα αναλυτικά:Vivaldi: Κοντσέρτο έργο 3 αρ. 10 για τέσσερα βιολιά, τσέλο και έγχορδαVivaldi: Από τον Ορλάνδο Μαινόμενο - “Nel profondo cieco mondo” για μέτζο σοπράνο και έγχορδαVivaldi: Κοντσέρτο σε Ρε ελάσσονα για βιόλα και έγχορδαVivaldi: Από τον Μοντεζούμα - “La, sull'eterna sponda” για μέτζο σοπράνο και έγχορδαVivaldi: Από τον Φαρνάκη - “Gelido in ogni vena” για μέτζο σοπράνο και έγχορδαRossini: Σονάτα για έγχορδα αρ. 6 "La Tempesta"Paganini–Rossini: Παραλλαγές στο “Dal Tuo stellato soglio” από το έργο Ο Μωυσής στην Αίγυπτο για βιολί και έγχορδαRossini: Εισαγωγή και Παραλλαγές για κλαρινέτα πάνω σε θέματα από τα έργα Η Κυρά της Λίμνης και Ο Μωυσής στην ΑίγυπτοΗ εκδήλωση περιλαμβάνεται στο Φθινοπωρινό Πρόγραμμα της πρωτοβουλίας Tempo Forte Italy-Greece 2018, που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα.Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο SNFCC.org. Η ηλεκτρονική προεγγραφή θα ξεκινήσει στις 4 Δεκεμβρίου στις 12.00.Η είσοδος επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 6 ετών. Μετά την έναρξη η είσοδος θα είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση διαλείμματος.Η σειρά συναυλιών Cosmos, καθώς και το σύνολο του προγραμματισμού του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα SNFCC.org και στις σελίδες μας στα social media @SNFCC.Επιπλέον πληροφορίες για το ΚΠΙΣΝ:To ωράριο λειτουργίας Δεκεμβρίου είναι:Πάρκο Σταύρος ΝιάρχοςΑπό 01/12 έως 20/12:Δευτέρα έως Πέμπτη: 06.00 – 22.00Παρασκευή έως Κυριακή: 06.00 – 00.00Από 21/12 έως 06/01:Καθημερινά: 06.00 – 00.00Αγορά, Φάρος: 06.00 – 00.00Κέντρο Επισκεπτών: 09.00 - 22.00Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προς και από το ΚΠΙΣΝ προσφέρεται καθημερινά δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών με τη χρήση μικρού ιδιωτικού λεωφορείου (shuttle bus). Το λεωφορείο, το οποίο φέρει πινακίδα με το λογότυπο του ΚΠΙΣΝ, ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος (στη συμβολή της με την οδό Ερμού), πραγματοποιεί στάση στο σταθμό Συγγρού-Φιξ (επί της Λ. Συγγρού) και καταλήγει στη νότια πλευρά του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ (κοντά στο κτίριο της ΕΛΣ) και αντίστροφα.Εντός του ΚΠΙΣΝ λειτουργεί parking, χωρητικότητας 1000 θέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον τιμοκατάλογο επισκεφθείτε το SNFCC.org.Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν τέσσερα σημεία εστίασης: Στην Αγορά, στο Κέντρο Επισκεπτών με θέα το Κανάλι, στο Φάρο και στο Πάρκο. Επιπλέον, λειτουργούν και κινητά σημεία εστίασης στους εξωτερικούς χώρους, κατά μήκος του Καναλιού.Σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται δωρεάν WiFi: SNFCC-FREE-WIFI.Οι χώροι του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένου του parking, είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ και αμαξίδια.Το ΚΠΙΣΝ κατέκτησε την πλατινένια Πιστοποίηση LEED ως Πράσινο Κτίριο, την υψηλότερη δυνατή διάκριση για περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια. Το σύστημα παρέχει πιστοποίηση ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με βάση τις αρχές της αειφόρου δόμησης, με περιβαλλοντικά καινοτόμες πρακτικές αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση των εκπομπών CO2, τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους. Η πλατινένια πιστοποίηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί την πρώτη διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό έργο τέτοιας κλίμακας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.