



Ο Μακρόν διατάσσει αύξηση πυρηνικών κεφαλών – Σχέδιο προηγμένης αποτροπής με συμμετοχή Ελλάδας

Μιλώντας από τη βάση υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων της Γαλλίας στη Βρετάνη, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι "δεν θα διστάσει ποτέ" να προστατεύσει τα "ζωτικά συμφέροντα" της χώρας και υποσχέθηκε "περιστασιακές αναπτύξεις" με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/03/02/macron-afksanei-pirinika-kai-vazei-kai-tin-ellada-se-european-sxedio-apotropis

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή