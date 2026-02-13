



Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας αμφισβητεί αν η Ρωσία «θέλει πραγματικά ειρήνη» με την Ουκρανία

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας δήλωσε στο Euronews ότι, μετά την επίσκεψή της στην Ουκρανία, αμφιβάλλει αν η Ρωσία θέλει ειρήνη, τονίζοντας όμως τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με τη Μόσχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/12/french-defence-minister-questions-whether-russia-really-wants-peace-with-ukraine

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#12MinutesWith

Πηγή