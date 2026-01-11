



Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε»

Μηνύματα για ελευθερία στο Ιράν και από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ρομπέρτα Μέτσολα – Διαδηλώσεις και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις – Να εντείνουν την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων απειλούν οι «Φρουροί της Επανάστασης»

