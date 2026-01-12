Η Κωνσταντίνα-Ελένη Καρακάση, η πρώτη χειρούργος που πραγματοποίησε μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα

Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT
Η Κωνσταντίνα-Ελένη Καρακάση, πιστεύει ότι οι μεταμοσχεύσεις συνδέονται στενά με τις προσωπικές επιλογές κάθε επιστήμονα.
Στις 17 Οκτωβρίου του 2025 έγινε η πρώτη γυναίκα χειρούργος που πραγματοποίησε μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα, στέλνοντας το μήνυμα πως η αφοσίωση και η αγάπη για την επιστήμη μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους.
Το CNN Greece παρουσιάζει τους ανθρώπους που ξεχώρισαν για το έργο, την προσφορά και τις αξίες τους το 2025. Περισσότερα στο link in bio.
