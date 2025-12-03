



Ο Ρούτε καθησυχάζει για τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ενόψει της συνάντησης με την Ουκρανία

Τα σχόλια του Ρούτε έρχονται μετά την πρόταση 28 σημείων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε απογοήτευση στους Ευρωπαίους συμμάχους, καθώς κρίθηκε πως ευνοεί τη Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/02/route-kathusixazei-desmeush-hpa-nato-enopsei-sunanthsh-oukrania

Πηγή