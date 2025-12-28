Εκατοντάδες αφίξεις μεταναστών στα παράλια της Κρήτης το τελευταίο 24ωρο
Συνεχείς διασώσεις λέμβων με μετανάστες σε Γαύδο και Ηράκλειο το πρωί του Σαββάτου
