



Γαλλία:2,3 εκατομμύρια ευρώ για τον χαμένο πίνακα του Ρούμπενς που απεικονίζει τη σταύρωση του Ιησού

Ο χαμένος από καιρό πίνακας «Η Σταύρωση του Ιησού Χριστού» ήταν κρυμμένος για περισσότερους από τέσσερις αιώνες σε ένα αρχοντικό στο Παρίσι

#Art

