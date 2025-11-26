



ΕΕ: Υποχρεωτική η αναγνώριση γάμων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν τους γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου που έχουν συναφθεί νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος. Η απόφαση είναι έτοιμη να χαιρετιστεί θετικά από την ευρωπαϊκή LGBTQ+ κοινότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/25/ipoxreotiki-anagnorisi-gamwn-se-ola-ta-krati-meli-tis-eu

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή