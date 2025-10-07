



Γαλλία: Πολιτική καταιγίδα μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα κυβερνητική κρίση, δημοσιονομική ασφυξία και αδιέξοδο στη Βουλή

