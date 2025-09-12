Κλιμακώνεται η επίθεση στη Γάζα – Τουλάχιστον 72 νεκροί σε 24 ώρες
Νέες αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις ενόψει της επικείμενης εισβολής στην Πόλη της Γάζας
