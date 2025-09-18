



Εξέγερση κρατουμένων στη φυλακή Σαν Πέδρο της Βολιβίας

Οι κρατούμενοι στη φυλακή Σαν Πέδρο στη Λα Παζ ξεκίνησαν εξέγερση την Τρίτη παίρνοντας τον έλεγχο της εγκατάστασης για αρκετές ώρες απαιτώντας υψηλότερα ημερήσια επιδόματα διατροφής

