



Γιατί η παλαιστινιακή υπόθεση είναι τόσο σημαντική στην Ισπανία;

Η δημόσια και πολιτική υποστήριξη της Ισπανίας στον παλαιστινιακό αγώνα αποτελεί μέρος μιας παράδοσης φιλίας με τις αραβικές χώρες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Βασιλικού Ινστιτούτου Elcano, το 82% των ερωτηθέντων Ισπανών πιστεύει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα.

