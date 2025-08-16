



Οι θάλασσες της Ευρώπης σπάνε ρεκόρ θερμοκρασίας

Οι υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας τροφοδοτούν θαλάσσια κύματα καύσωνα που απειλούν τη θαλάσσια ζωή και επιδεινώνουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/15/oi-thalasses-ths-eurwphs-spane-rekor-thermokrasias

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή