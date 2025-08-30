«Ευρεία υποστήριξη» για την αποστολή εκπαιδευτών στην Ουκρανία

notios xtypos

«Ευρεία υποστήριξη» για την αποστολή εκπαιδευτών στην Ουκρανία

«Ευρεία υποστήριξη» για την αποστολή στρατιωτικών εκπαιδευτών στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός, λέει η Κάλλας

Η Κάλας υποστηρίζει ότι η επέκταση της εντολής της EUMAM για την εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών στο εσωτερικό της χώρας θα μπορούσε να αποτελέσει εγγύηση ασφάλειας

