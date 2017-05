Το No Finish Line της Αθήνας είναι το καλύτερο στον κόσμο»!

Ο κορυφαίος φιλανθρωπικός αγώνας στον κόσμο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο εμπνευστής του, ο Γάλλος Philippe Verdier, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια των απονομών να τονίσει ότι κανείς άλλος αγώνας Nο Finish Line, δεν γνώρισε την πρώτη φορά διεξαγωγής , τόσο μεγάλη επιτυχία!Η λήξη του αγώνα, το μεσημέρι της Κυριακής, βρήκε τους χιλιάδες δρομείς που πήραν μέρος, να έχουν καλύψει συνολικά 50.903 χιλιόμετρα και να προσφέρουν στην Ενωση «Μαζί για το Παιδί» 25.451,5 ευρώ, ποσό που είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην Ελλάδα, από φιλανθρωπικό αγώνα κάθε μορφής.Η επιτυχία αυτή οφείλεται στους χιλιάδες μετέχοντες, μικρούς και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες, που πήραν μέρος και τρέχοντας ή περπατώντας πρόσφεραν χρήματα για τη σίτιση παιδιών από άπορες οικογένειες.Ο Philippe Verdier είπε: «Είστε φανταστικοί. Είναι ο καλύτερος πρώτος αγώνας No Finish Line που έχω δει και θέλω να πω στην dream team Που διοργάνωσε εδώ τον αγώνα, ένα μεγάλο ευχαριστώ.Εκ μέρους της Ενωσης «Μαζί για το Παιδί», μίλησε ο Πρόεδρος του Χρήστος Μπαρτσόκας. «Θέλω να ευχαριστήσω το διοργανωτή Γιάννη Νικολάου που είχε την έμπνευση για τον αγώνα, το Νίκο Κακλαμανάκη που είναι ο επίσημος πρεσβευτής και όλους εσάς που τρέξατε και συνδυάσετε το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Τα χρήματα αυτά θα πάνε σε παιδιά άπορων οικογενειών για τη σίτιση τους αλλά και σε προσφυγόπουλα.»Ο τερματισμός του αγώνα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήταν γιορτή χαράς αλλά και συγκίνησης, με μικρά παιδιά να μπαίνουν συμβολικά μπροστά και να κόβουν την κορδέλα, έχοντας από πίσω όλους τους ανθρώπους που το πρωϊ της Κυριακής γέμισαν το ΚΠΙΣΝ και έτρεξαν για τον ιερό σκοπό.Την παρουσίαση των απονομών έκανε ο σπουδαίος Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ τις σημαντικότερες απονομές στους πρώτους των κατηγοριών, έκανε ο ο πρεσβευτής του αγώνα, Ολυμπιονίκης Νικόλας Κακλαμανάκης!Πρώτος στο Νο Finish Line της Αθήνας αναδείχθηκε ο Γάλλος Patrice Loquet που διήνυσε 426 γύρους/χιλιόμετρα, ενώ τον ακολούθησαν ο Αναγνώστης Κωκονιάς με 380 χλμ και η Λιντίτα Χόκια, που ήταν πρώτη στις γυναίκες, με 360 χλμ.Την τριάδα στους άνδρες συμπλήρωσε ο Γάλλος Sebastien Delorme με 326 χλμ. Στις γυναίκες, την τριάδα συμπλήρωσαν η Αγκάθα Εύα Χριστούλα με 203 χλμ και η Χαρούλα Λέντζου με 195 χλμ!Την πρώτη θέση στις ομάδες, πήραν τα πολυκαταστήματα attica με 3115 χλμ, τα οποία πήραν και την πρώτη θέση στην κατηγορία 120+. Δεύτερη ομάδα ήταν το Κολλέγιο St. Lawrence με 1949 χλμ και τρίτη η ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής με 1747 χλμ.Στις υπόλοιπες κατηγορίες του ομαδικού πρώτευσαν ανάλογα με τις συμμετοχές που είχαν, στην 15-29 η ΔΕΛΤΑ με 1450 χλμ, στην 30-59 ο Δημουλάς με 861 χλμ και στην κατηγορία 60-119 η Εθνική Ασφαλιστική με 1747 χλμ.Ο Αφεντουλίδης νικητής στον 24ωρο αγώναΟ Αλέξανδρος Αφεντουλίδης από τη Θεσσαλονίκη ήταν ο νικητής του 24ωρου αγώνα που ξεκίνησε στις 12:00 το πρωϊ του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή.Ο Αφεντουλίδης έτρεξε 189 γύρους/χιλιόμετρα και άφησε πίσω του τον Δημήτρη Κούτιο με 182 γύρους/χιλιόμετρα και τον Δημήτρη Ράζελο με 176 γύρους.Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Μαρία Σταμούλη με 124 γύρους/χιλιόμετρα και μετά ήρθαν η Ρένα Ιορδάνου με 102 γύρους και τρίτη η Ειρήνη Πουλάκη με 37.Ο Αφεντουλίδης δήλωσε για την πρώτη θέση: «Ηταν ένας εξαιρετικός αγώνα, χαίρομαι πολύ που προσφέρουμε στα παιδιά και θα είμαστε σίγουρα εδώ και του χρόνου. Το βράδυ πήγε καλά, αλλά σήμερα το πρωϊ με τη ζέστη και την υγρασία, δυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά τελικά τα κατάφερα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εθελοντές για τη βοήθεια τους και τις 24 ώρες.»Ολυμπιονίκες και Πρωταθλητές στο No Finish LineΕκτός από τους χιλιάδους πολίτες που πήραν μέρος στο No Finish Line, στον αγώνα συμμετείχαν και σπουδαίοι αθλητές, θέλοντας να προσφέρουν και αυτοί στα παιδιά που έχουν ανάγκη.Ο πρεσβευτής του αγώνα Νικόλας Κακλαμανάκης έτρεξε με τη σύζυγο και την κόρη του, μαζί με την Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου και τα παιδιά της, αλλά και τον Ολυμπιονίκη της Ιστιοπλοϊας στο Ρίο Βύρωνα Κοκκαλάνη. Συμμετείχαν επίσης με τα παιδιά τους, οι Ολυμπιονίκες της κωπηλασίας Βασίλης Πολύμερος και Χρύσα Μπισκιτζή, οι Παραολυμπιονίκες Παύλος Μάμαλος και Κέλυ Λουφάκη, η πρωταθλήτρια του τριπλούν Βούλα Παπαχρήστου καθώς και η Εθνική ομάδα βάδην.Παπούτσια σε όσους τα έχουν ανάγκηΤο Νο Finish Line της Αθήνας σε συνεργασία με την «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο – Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+» συγκέντρωσαν περισσότερα από 20 ζευγάρια χρησιμοποιημένα αθλητικά παπούτσια σε καλή κατάσταση και θα προωθηθούν σε συνανθρώπους μας που τα χρειάζονται, θα «αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή» και θα ΤΡΕΞΟΥΝ ΞΑΝΑ. Τα παπούτσια συγκεντρώθηκαν σε ειδικούς χώρους στο ΚΠΙΣΝ από δρομείς που συμμετείχαν στον αγώνα.Αποκλειστικός δωρητής του No Finish Line Athens είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι Χορηγοί είναι η ασφαλιστική εταιρεία Eθνική Ασφαλιστική και η στοιχηματική εταιρεία SportingBet, ενώ Kύριοι Χορηγοί είναι τα πολυκαταστήματα attica και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος.Μεγάλοι Υποστηρικτές είναι η Herbalife, η Κayak, το Kyvernitis Travel και το Metropolitan Hotel, ενώ κύριος χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ .Χορηγοί επικοινωνίας είναι τα Village Cinemas, η αθλητική ιστοσελίδα Gazzetta.gr, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Athens DJ 95,2 και Μελωδία 99,2, η εφημερίδα Ναυτεμπορική και η ιστοσελίδα Naftemporiki.gr καθώς και η ιστοσελίδα Sportsfeed.gr.Υποστηρικτές είναι τα super market Lidl, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, η εταιρεία ηλεκτρολογικών και φωτισμού Καυκάς, η βιομηχανία γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων Χαϊδεμένος, οι εταιρείες catering Δειπνοσοφιστήριο και Μπεγνής, το νοσοκομείο Metropolitan Hospital και το κέντρο εκπαίδευσης ναυαγοσωστών Lifeguard Hellas.skai.gr