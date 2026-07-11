Volkswagen παρουσιάζει τετραετές σχέδιο χωρίς στήριξη για αναδιάρθρωση με έως 100.000 απολύσεις

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Volkswagen παρουσιάζει τετραετές σχέδιο χωρίς στήριξη για αναδιάρθρωση με έως 100.000 απολύσεις

Volkswagen παρουσιάζει τετραετές σχέδιο χωρίς στήριξη για αναδιάρθρωση με έως 100.000 απολύσεις

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Volkswagen απορρίπτεται από τους εργαζομένους: αβέβαιο αν θα υπάρξουν νέες περικοπές θέσεων και κλεισίματα εργοστασίων.

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