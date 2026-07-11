



Volkswagen παρουσιάζει τετραετές σχέδιο χωρίς στήριξη για αναδιάρθρωση με έως 100.000 απολύσεις

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Volkswagen απορρίπτεται από τους εργαζομένους: αβέβαιο αν θα υπάρξουν νέες περικοπές θέσεων και κλεισίματα εργοστασίων.

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