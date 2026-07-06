Το CNN Greece μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής drones των Ενόπλων Δυνάμεων

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Το CNN Greece μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής drones των Ενόπλων Δυνάμεων

Στις εγκαταστάσεις του 306 Εργοστασίου Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές, διαμορφώνεται ένα σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

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