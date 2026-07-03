



Το σύστημα εισόδου-εξόδου ταλαιπωρεί τους καλοκαιρινούς ταξιδιώτες στην Ευρώπη

Το ψηφιακό σύστημα ελέγχου εγγράφων μη ευρωπαίων ταξιδιωτών προκαλεί μπλοκαρίσματα και δυσλειτουργίες· αεροπορικές ζητούν αναστολή ελέγχων Ιούλιο-Αύγουστο.

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