Το σύστημα εισόδου-εξόδου ταλαιπωρεί τους καλοκαιρινούς ταξιδιώτες στην Ευρώπη
Το ψηφιακό σύστημα ελέγχου εγγράφων μη ευρωπαίων ταξιδιωτών προκαλεί μπλοκαρίσματα και δυσλειτουργίες· αεροπορικές ζητούν αναστολή ελέγχων Ιούλιο-Αύγουστο.
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