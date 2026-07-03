«Συγνώμη» από Κιρ Στάρμερ για την πρακτική των «αναγκαστικών υιοθεσιών» στο Ηνωμένο Βασίλειο

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«Συγνώμη» από Κιρ Στάρμερ για την πρακτική των «αναγκαστικών υιοθεσιών» στο Ηνωμένο Βασίλειο

«Συγνώμη» από Κιρ Στάρμερ για την πρακτική των «αναγκαστικών υιοθεσιών» στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο παρελθόν, η τότε συντηρητική κυβέρνηση είχε αρνηθεί να ζητήσει συγνώμη, υποστηρίζοντας ότι το κράτος δεν είχε στηρίξει αυτές τις πρακτικές – Ο Στάρμερ έχει πλέον αναγνωρίσει τον ρόλο της κυβέρνησης στις αναγκαστικές υιοθεσίες

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