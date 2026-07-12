



Ο Τραμπ απειλεί να «εξαλείψει ολοκληρωτικά» το Ιράν, μία μέρα μετά τη συμφωνία για νέες συνομιλίες

«1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα

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