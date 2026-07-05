



Ουκρανική επιδρομή με drone στην Αγία Πετρούπολη

Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη βορειοδυτική Ρωσία ανακοίνωσε ο Ζελένσκι – Διαψεύδει το Κίεβο τους ισχυρισμούς της Μόσχας για κατάληψη πόλης – κλειδί στο Ντονμπάς

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