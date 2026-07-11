Ουκρανικά drones πλήττουν ρωσικά διυλιστήρια και λιμάνια

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Ουκρανικά drones πλήττουν ρωσικά διυλιστήρια και λιμάνια

Ουκρανικά drones πλήττουν ρωσικά διυλιστήρια και λιμάνια

Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Ταγκανρόγκ και παραδοχή ότι ο πόλεμος απέχει ακόμη από το σημείο καμπής

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