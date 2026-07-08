



Οπαδοί της Αργεντινής τραγουδούν και χορεύουν μετά την ανατροπή επί της Αιγύπτου στο Μουντιάλ

Οι φίλαθλοι της Αργεντινής πανηγυρίζουν καθώς οι πρωταθλητές κόσμου ανατρέπουν το 0-2, νικούν την Αίγυπτο 3-2 και προκρίνονται στα προημιτελικά.

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