Οπαδοί της Αργεντινής τραγουδούν και χορεύουν μετά την ανατροπή επί της Αιγύπτου στο Μουντιάλ

notios xtypos

Οπαδοί της Αργεντινής τραγουδούν και χορεύουν μετά την ανατροπή επί της Αιγύπτου στο Μουντιάλ

Οπαδοί της Αργεντινής τραγουδούν και χορεύουν μετά την ανατροπή επί της Αιγύπτου στο Μουντιάλ

Οι φίλαθλοι της Αργεντινής πανηγυρίζουν καθώς οι πρωταθλητές κόσμου ανατρέπουν το 0-2, νικούν την Αίγυπτο 3-2 και προκρίνονται στα προημιτελικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/07/07/argentina-fans-sing-and-dance-after-dramatic-world-cup-comeback-against-egypt

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις