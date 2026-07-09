



Οι αντίπαλοι του Φάρατζ δεν κατεβαίνουν στη συμπληρωματική εκλογή στο Κλάκτον

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της παραίτησής του γίνεται ενώ ο Φάρατζ ερευνάται από το κοινοβούλιο για απόκρυψη δωρεάς 5,8 εκατ. € από Ταϊλανδό δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων.

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