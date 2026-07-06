



Ξένοι εθελοντές εκπαιδεύονται για να πολεμήσουν στο πλευρό των Ουκρανών

Εθελοντές μαχητές έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022

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