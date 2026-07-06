Ξένοι εθελοντές εκπαιδεύονται για να πολεμήσουν στο πλευρό των Ουκρανών

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Ξένοι εθελοντές εκπαιδεύονται για να πολεμήσουν στο πλευρό των Ουκρανών

Ξένοι εθελοντές εκπαιδεύονται για να πολεμήσουν στο πλευρό των Ουκρανών

Εθελοντές μαχητές έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022

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