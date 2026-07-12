Νεκρός στα 25 ο Τζέιντεν Άνταμς, διεθνής της Νότιας Αφρικής που συμμετείχε στο Μουντιάλ

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Νεκρός στα 25 ο Τζέιντεν Άνταμς, διεθνής της Νότιας Αφρικής που συμμετείχε στο Μουντιάλ

Νεκρός στα 25 ο Τζέιντεν Άνταμς, διεθνής της Νότιας Αφρικής που συμμετείχε στο Μουντιάλ

Οι συνθήκες θανάτου του ποδοσφαιριστή παραμένουν ασαφείς

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