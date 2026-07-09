Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ
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