Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

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Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ

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