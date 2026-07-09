Μητσοτάκης από την Άγκυρα: «Να αφήσουμε πίσω μας το casus belli – Σημαντικά νομικά εμπόδια για F-35»
Ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε στους δημοσιογράφους μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/07/08/nato-summit-kyriakos-mitsotakis-apo-ankara
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#EuropeNews