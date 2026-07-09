Μητσοτάκης από την Άγκυρα: «Να αφήσουμε πίσω μας το casus belli – Σημαντικά νομικά εμπόδια για F-35»

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Μητσοτάκης από την Άγκυρα: «Να αφήσουμε πίσω μας το casus belli - Σημαντικά νομικά εμπόδια για F-35»

Μητσοτάκης από την Άγκυρα: «Να αφήσουμε πίσω μας το casus belli – Σημαντικά νομικά εμπόδια για F-35»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε στους δημοσιογράφους μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

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