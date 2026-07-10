



Κρ. Λαγκάρντ στο Euronews: «Το ψηφιακό ευρώ δεν θα αντικαταστήσει τα μετρητά»

Η Λαγκάρντ απορρίπτει τις φήμες ότι το ψηφιακό ευρώ θα αντικαταστήσει τα μετρητά ή θα επιτρέπει την παρακολούθηση των πληρωμών καθώς ο σχεδιασμός μπαίνει στην τελική ευθεία

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