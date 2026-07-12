Κλείνουν νωρίς λόγω νέου καύσωνα ο Πύργος του Άιφελ και άλλα μνημεία του Παρισιού
24 διαμερίσματα στη βορειοδυτική Γαλλία σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με τη Météo-France, επηρεάζοντας πάνω από 22 εκατ. ανθρώπους
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/07/11/pyrgos-aifel-alla-mnhmeia-parisi-kleinoyn-nvris-logv-neoy-kaysvna-gallia
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#EuropeNews