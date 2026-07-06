



Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: «Δολοφονήστε τον Τραμπ» – Ιρανοί ζητούν εκδίκηση

Σε επικήδειο λόγο ακούστηκε το αίτημα για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το πλήθος φώναζε συνθήματα «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ».

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