



Ιστορική επίσκεψη του Ποντίφικα στη Λαμπεντούζα – Καλεί την Ευρώπη να προστατεύσει τους πρόσφυγες

Ο πάπας Λέων επισκέφθηκε το νησί «σύμβολο» της μεταναστευτικής κρίσης: Υπενθύμισε την ευθύνη της Ευρώπης και κάλεσε τους πιστούς να μην αγνοούν τον πόνο των ξεριζωμένων

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