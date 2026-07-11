



Ισπανία: Φονική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία – Τουρίστες παγιδεύτηκαν στις φλόγες

Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό – «Σαν μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 έτρεχε η πυρκαγιά», δηλώνουν σοκαρισμένοι κάτοικοι στην επαρχία της Αλμερία

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