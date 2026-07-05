



Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ – Λαοθάλασσα στην Τεχεράνη

Χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος όπου εκτίθεται το λείψανο του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν – Έξι ημέρες η διάρκεια των τελετών – Που θα γίνει η ταφή

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