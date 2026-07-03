



Ιράν: Νέες απειλές για Ορμούζ, συγκρατημένη πρόοδος στις συνομιλίες της Ντόχα

Η Τεχεράνη απειλεί με σκληρή αντίδραση σε πλοία εκτός εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στην Ντόχα ολοκληρώνονται με θετική πρόοδο· ο επόμενος γύρος μετά την κηδεία του Χαμενεΐ

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