Η Volkswagen κινδυνεύει με «μεγάλη σύγκρουση» με προσωπικό για περικοπές, προειδοποιεί συνδικάτο
Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε εξετάζει περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως και το κλείσιμο τριών εργοστασίων Volkswagen στη Γερμανία και ενός της Audi
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