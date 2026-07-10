



Η Volkswagen κινδυνεύει με «μεγάλη σύγκρουση» με προσωπικό για περικοπές, προειδοποιεί συνδικάτο

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε εξετάζει περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως και το κλείσιμο τριών εργοστασίων Volkswagen στη Γερμανία και ενός της Audi

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