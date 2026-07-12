Η Apple μηνύει την OpenAI για φερόμενη κλοπή εταιρικών μυστικών
Εκπρόσωπος της OpenAI δηλώνει: «Δεν μας ενδιαφέρουν τα εμπορικά μυστικά άλλων εταιρειών»
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