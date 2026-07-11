



Η ΕΕ ανοίγει νέο κεφάλαιο ένταξης με Ουκρανία και Μολδαβία

Η Ουκρανία και η Μολδαβία ανοίγουν επίσημα το έκτο κεφάλαιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στις 14 Ιουλίου: τέσσερα κεφάλαια παραμένουν μπλοκαρισμένα.

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