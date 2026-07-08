Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή χαλαρώνει τους περιορισμούς για τους Ρώσους αθλητές
Ρώσοι αθλητές που επιδιώκουν επιστροφή στις διεθνείς διοργανώσεις μπορούν πλέον να αγωνίζονται εφόσον «πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις αντιντόπινγκ», ανακοίνωσε η ΔΟΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/07/07/i-diethnis-olimpiaki-epitropi-xalaronei-tous-periorismous-gia-tous-rosous-athlites
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels