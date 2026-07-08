



Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή χαλαρώνει τους περιορισμούς για τους Ρώσους αθλητές

Ρώσοι αθλητές που επιδιώκουν επιστροφή στις διεθνείς διοργανώσεις μπορούν πλέον να αγωνίζονται εφόσον «πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις αντιντόπινγκ», ανακοίνωσε η ΔΟΕ

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