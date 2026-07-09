ΗΠΑ: Άδεια στην Ουκρανία για παραγωγή πυραύλων Patriot

notios xtypos

ΗΠΑ: Άδεια στην Ουκρανία για παραγωγή πυραύλων Patriot

ΗΠΑ: Άδεια στην Ουκρανία για παραγωγή πυραύλων Patriot

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στην Ουκρανία άδεια να παράγει Patriot, μετά από πάνω από έξι μήνες πιέσεων από το Κίεβο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/07/08/usa-trump-adeia-stin-ukraine-gia-paragogi-patriot

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#EuropeNews

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις