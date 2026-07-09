ΗΠΑ: Άδεια στην Ουκρανία για παραγωγή πυραύλων Patriot
Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στην Ουκρανία άδεια να παράγει Patriot, μετά από πάνω από έξι μήνες πιέσεων από το Κίεβο.
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